Söke 1970 ile Afyonspor'un maçı 2 Nisan'da
TFF 3. Lig 4. Grup mücadelesi olan Söke 1970 SK ve Afyonspor maçı, Didim Atatürk Stadı'ndaki kuvvetli yağış nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi 2 Nisan Perşembe saat 16.00 olarak belirlendi.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Didim Atatürk Stadı'nda dün oynanması gereken Söke 1970 SK-Afyonspor maçı ilçede yaşanan şiddetli yağış nedeniyle ertelenirken, Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin tarihini belirledi. Şiddetli sağanak sonrası saha futbol oynanamaz hale gelirken, maçın aynı statta 2 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da oynanması kararlaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı