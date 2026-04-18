Söke 1970, Şampiyon Kütahyaspor'un Konuğu Olacak
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iddiası bulunmayan Söke 1970, yarın son hafta maçında şampiyon Kütahyaspor'un konuğu olacak. İki kulübün anlaşması üzerine Söke yerine Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Ligde 32 puanla 11'inci sırada yer alan Söke 1970, 75 puanlı rakibini yenerek sezonu 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Kütahyaspor ise seyircisi önünde kupayı kaldıracağı karşılaşmayı kazanarak çifte sevinç yaşamak istiyor.