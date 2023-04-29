Söğütspor zorlu 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı öncesi tüm hazırlıkları tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçı öncesi Söğütspor tüm hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın saat 15: 00'da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda baraj maçına çıkacak. Söğütspor'un bu kritik maç öncesi son antrenmanı Bilecik Vali Yardımcısı aynı zamanda Söğüt İlçe Kaymakam Vekili Şahin Arsal, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve İlçe Emniyet Müdür V. Coşkun Bartın izledi. Burada futbolculara seslenene Başkan Sever, "Bizim takımımıza olan inancımız tam. Bu takım namaglup bir şekilde şampiyon oldu. Önümüzde son bir maç kaldı, bunu da kazanarak BAL'da oynamayı hak eden taraf olacağız. Bu başarı sadece takım başarısı değil tabi ki; başta kulüp başkanımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve en önemlisi bizleri hiçbir maçta yalnız bırakmayan Söğütspor taraftarına teşekkürlerimizi iletiyorum. Oyuncularımızın gücüne güç kattılar. Bu maçta da bizleri yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Pazar günü hükümet konağı önünden 12.00 itibari ile otobüslerimiz kalkacak. Tüm Söğütlü hemşerilerimizi maça davet ediyorum. Dostça, çentilmence bir mücadele olmasını diliyorum. İnşallah kazanan taraf biz olacağız" dedi. - BİLECİK