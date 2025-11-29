Söğütspor, Yalovaspor Maçına Hazır

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Yalovaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 8. haftasında Söğütspor, yarın Söğüt İlçe Stadı'nda saat 14.00'de Yalovaspor'u konuk edecek. Söğütspor, alt sıraları yakından ilgilendiren maç öncesi müsabakanın oynanacağı statta ter idmanı yaptı. İdmanda futbolcuların neşesinin yerinde olduğu görülürken, Bilecik ekibi antrenman sonrası maç saatini beklemeye başladı.

Söğütspor, 13 takımlı ligde 6 puanla 11. sırada yer alırken, Yalovaspor ise 2 puanla son sırada bulunuyor. - BİLECİK