Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'un yeni başkanı Halil Güzel oldu.

BAL 5. Grupta mücadele eden Söğütspor İbrahim Ertuğ Bakkalcı'nin geçtiğimiz Kasım ayında özel sebepler nedeniyle görevinden istifa etmişti. Dün Söğüt'te yapılan olağan üstü kongre sonrası kulübün eski başkanlarından Halil Güzel elini taşın altına koyarak yeniden başkan seçildi. Düzenlenen kongre sonrası bir açıklama yapan Halil Güzel, "Hep birlikte yeni yönetimimiz ile bir araya gelerek tanışmak istedik. Bu süreçten sonra her şey yeniden başlıyor. İyi görüşmelerimiz var. Yönetim kurulu olarak Söğüt Spor'umuzun geleceği için çalışıyoruz. Burası büyük bir camia, üzerimize düşen ne varsa her şeyi yapacağız. Bir teşekkürü de bizden önce görev yapan her zaman yanımızda olan, Ferhat Durgut başkanıma ve İbrahim Ertuğ Bakkalcı ile yönetimine etmek istiyorum. Zor bir süreci idare ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Tekrar devir aldığımız bu bayrağı inşallah en güzel şekilde taşımaya çalışacağız" dedi. - BİLECİK