Haberler

Söğütspor'un yeni başkanı Halil Güzel

Söğütspor'un yeni başkanı Halil Güzel
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor'da Halil Güzel, olağan üstü kongre sonucunda başkanlığa seçildi. Güzel, kulübün geleceği için çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak yeni bir başlangıç yapacaklarını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'un yeni başkanı Halil Güzel oldu.

BAL 5. Grupta mücadele eden Söğütspor İbrahim Ertuğ Bakkalcı'nin geçtiğimiz Kasım ayında özel sebepler nedeniyle görevinden istifa etmişti. Dün Söğüt'te yapılan olağan üstü kongre sonrası kulübün eski başkanlarından Halil Güzel elini taşın altına koyarak yeniden başkan seçildi. Düzenlenen kongre sonrası bir açıklama yapan Halil Güzel, "Hep birlikte yeni yönetimimiz ile bir araya gelerek tanışmak istedik. Bu süreçten sonra her şey yeniden başlıyor. İyi görüşmelerimiz var. Yönetim kurulu olarak Söğüt Spor'umuzun geleceği için çalışıyoruz. Burası büyük bir camia, üzerimize düşen ne varsa her şeyi yapacağız. Bir teşekkürü de bizden önce görev yapan her zaman yanımızda olan, Ferhat Durgut başkanıma ve İbrahim Ertuğ Bakkalcı ile yönetimine etmek istiyorum. Zor bir süreci idare ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Tekrar devir aldığımız bu bayrağı inşallah en güzel şekilde taşımaya çalışacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title