Söğütspor, Teknik Direktör İsmail Kamalı ile Yollarını Ayırdı

Söğütspor başarılı teknik adam İsmail Kamalı ile yollarını ayırdı.

2024-2025 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig Şampiyonu yaparak tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'e Söğütspor'u çıkaran İsmail Kamalı görevi bıraktı. Konu hakkında açıklama yapan İsmail Kamalı, "Söğütspor'un teknik direktörü olarak görev yaptığım süre boyunca, oyuncularımızla birlikte büyük bir başarıya imza attık. 1. Amatör Lig'de oynadığımız tüm maçları yenilmeden ve berabere kalmadan tamamladık. Play-off karşılaşmalarında da gol yemeden, namaglup şekilde tüm maçlarımızı kazanarak BAL Ligi'ne yükseldik. Bu başarı, Söğüt ve Bilecik futbol tarihinde bir ilk olarak kayda geçti. Ancak, Söğütspor kulüp yönetimi ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle Söğütspor'daki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte yanımızda olan Söğüt halkına, sahada tüm gücünü ortaya koyan futbolcularıma ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK