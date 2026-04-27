Söğütspor küme düştü

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, ligin bitmesine bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

Söğütspor, BAL 5. Grup 24. haftasında dün Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası'nda grupta play-off şansı kovalayan Beytepe Metespor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısı orta sahada karşılıklı ataklarla geçerken, bulunan pozisyonlar değerlendirilemedi. İlk yarı 0-0'lık sonuçla biterken, ikinci yarıya ev sahibi Beytepe Metespor hızlı başladı. Maçın 69'uncu dakikasında Eren Görür Beytepe Metespor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın 82'inci dakikasında Canpolat Kazcı Beytepe Metespor'un ikinci golünü kaydederek, durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Beytepe Metespor maçı 2-0 kazandı.

Küme düştü

Söğütspor bu mağlubiyet sonrası ligin bitmesine 1 hafta kala 13 takımda grupta 26 puanda kalarak 10'uncu sıra yani düşme hattı haftayı bitirdi. Düşme hattında en yakın rakibiyle arasında 5 puan bulunan Söğütspor, Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü. - BİLECİK

