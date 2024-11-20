Söğütspor'dan Moral Kazandıran Zafer

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu lideri Söğütspor, farklı kazandığı maç öncesi moral buldu.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2'inci hafta geride kalırken, A grubu lideri Söğütspor kendi evinde Cihangazi Spor'u 4-0 mağlup etti. Farklı kazanan maç öncesi futbolcular ve taraftarları Hamidiye Külliyesinde bir çay bahçesinde kahvaltı etkinliği bir araya geldi. Kahvaltı organizasyonunu düzenleyen Serkan Köksal, yıllardır BAL kapısından döndüklerini ama bu sene o sene olduğunu söyledi. - BİLECİK