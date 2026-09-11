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Soğuksu Sentetik Futbol Sahası’nın zemini yenileniyor

Soğuksu Sentetik Futbol Sahası’nın zemini yenileniyor
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Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Sentetik Futbol Sahası’nda sporcuların daha güvenli şartlarda faaliyet göstermesi amacıyla zemin yenileme çalışmaları başlatıldı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Sentetik Futbol Sahası'nda sporcuların daha güvenli şartlarda faaliyet göstermesi amacıyla zemin yenileme çalışmaları başlatıldı.

Soğuksu Sentetik Futbol Sahası'nda mevcut zeminin yenilenerek modern sentetik çim yüzeye kavuşturulması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında sahanın mevcut zemini yenilenecek ve sporcuların antrenman ve müsabakalarda daha elverişli şartlarda faaliyet göstermesi sağlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sahadaki son durum hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Güven, spor tesislerinin bakım ve yenilenmesine önem verdiklerini belirterek çalışmalar tamamlandığında sahanın sporculara daha sağlıklı ve elverişli bir ortam sunacağını ifade etti.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Soğuksu Sentetik Futbol Sahası'nın antrenman, müsabaka ve çeşitli sportif faaliyetlere yenilenen zeminiyle ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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