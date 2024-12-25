Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için mücadele etti.

Seçmelerin ikinci gününde büyük slalomda 15 yaş üstü sporcular 3, diğer kategorilerdeki sporcular ise 2 iniş gerçekleştirdi.

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger, AA muhabirine, farklı yaşlarda milli takım seçmeleri yaptıklarını belirterek, "Burada 15 yaş üstü kategoride milli takım seçmesi yaptık. Normal olimpik ve FIS düzeyinde yarışabilen bir takımız. Bu da 15 yaşından sonra başlıyor. Ayrıca 15 ve 13 yaş altı için ayrı bir seçme yaptık. Onları da ocak ayında Erzurum'da düzenlenecek FIS Çocuk Kupası için seçtik. 8-8 her gruptan toplam 32 sporcu katılacak." diye konuştu.