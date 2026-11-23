SMS Grup Sarıyer'de Umut Eskiköy'ün istifası kabul edildi, 5 maçta 3 yenilgi alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Umut Eskiköy'ün istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. 40 yaşındaki teknik adam, takımın başında çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği aktarıldı.
Umut Eskiköy, Sarıyer'in başında çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA