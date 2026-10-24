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SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Sultanbeyli'yi 3-2 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi. İBB Cebeci'de oynanan ve 127 dakika süren maçta ev sahibi takım, setlerde 25-15, 17-25, 20-25, 25-21 ve 15-12'lik sonuçlarla galibiyete ulaştı.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Tuncay Sevim, Dicle Özdaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazlı, Hamdi Erkan (Tuğrul Düzce, Cardoso, Selman Ateş, Eyüp Demirbiler, Batu Akbaba, Aleksov, Halil İbrahim Kurt)

Sultanbeyli Belediyespor: Dirlic, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Corre, Grozdanov, Emin Gök (Yunus Emre Erşahin, Caner Ergül, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Yılmaz Üner, Mustafa Cervatoğlu, Burhan Zorluer)

Setler: 25-15, 17-25, 20-25, 25-21, 15-12

Süre: 127 dakika (21, 31, 29, 26, 20)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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