SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Sultanbeyli'yi 3-2 yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Sultanbeyli'yi 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi. İBB Cebeci'de oynanan ve 127 dakika süren maçta ev sahibi takım, setlerde 25-15, 17-25, 20-25, 25-21 ve 15-12'lik sonuçlarla galibiyete ulaştı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Tuncay Sevim, Dicle Özdaş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazlı, Hamdi Erkan (Tuğrul Düzce, Cardoso, Selman Ateş, Eyüp Demirbiler, Batu Akbaba, Aleksov, Halil İbrahim Kurt)
Sultanbeyli Belediyespor: Dirlic, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Corre, Grozdanov, Emin Gök (Yunus Emre Erşahin, Caner Ergül, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Yılmaz Üner, Mustafa Cervatoğlu, Burhan Zorluer)
Setler: 25-15, 17-25, 20-25, 25-21, 15-12
Süre: 127 dakika (21, 31, 29, 26, 20)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi.