Haberler

Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı

Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, Türk Telekom maçından bir gün önceki antrenmanda yaptığı sert smaç sonrası panyayı kırdı. Bununla birlikte parçalanan potanın demiri de Zizic'in başında yara açtı. Kafasına 6 dikiş atılan Hırvat basketbolcu, buna rağmen parkeye çıktı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.

  • Ante Zizic'in kafasına 6 dikiş atıldı.
  • Ante Zizic, Beşiktaş'ın Türk Telekom'u 91-81 yendiği Eurocup maçında 12 sayı, 11 ribaund ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eurocup 17. haftasında Türk Telekom'u 91-81'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ZIZIC'IN KAFASINA 6 DİKİŞ ATILDI

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmadan bir gün önce Ante Zizic'in kafasına 6 dikiş atıldığını ve bu şekilde parkeye çıktığını belirtti.

HIRSIYLA PANYAYI KIRDI, POTA DEMİRİNİ PARÇALADI

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre Zizic, takımın maçtan bir gün önceki idmanında hırsı ve isteğiyle adeta potayı parçaladı. Hırvat basketbolcunun yaptığı sert smaç panyayı kırdı. Panyanın kırılmasıyla aynı zamanda potanın demiri de parçalandı ve Zizic'in kafasında derin bir yara açılmasına sebep oldu.

Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı

MAÇA ÇIKTI VE YILDIZLAŞTI

Daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan başarılı basketbolcunun kafasına 6 dikiş atıldı. Buna rağmen Türk Telekom maçında parkeye çıkan Ante Zizic, 12 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle müsabakayı tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte