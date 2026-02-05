Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat pivotu Ante Zizic, Türk Telekom maçından bir gün önceki antrenmanda yaptığı sert smaç sonrası panyayı kırdı. Bununla birlikte parçalanan potanın demiri de Zizic'in başında yara açtı. Kafasına 6 dikiş atılan Hırvat basketbolcu, buna rağmen parkeye çıktı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eurocup 17. haftasında Türk Telekom'u 91-81'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
ZIZIC'IN KAFASINA 6 DİKİŞ ATILDI
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmadan bir gün önce Ante Zizic'in kafasına 6 dikiş atıldığını ve bu şekilde parkeye çıktığını belirtti.
HIRSIYLA PANYAYI KIRDI, POTA DEMİRİNİ PARÇALADI
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre Zizic, takımın maçtan bir gün önceki idmanında hırsı ve isteğiyle adeta potayı parçaladı. Hırvat basketbolcunun yaptığı sert smaç panyayı kırdı. Panyanın kırılmasıyla aynı zamanda potanın demiri de parçalandı ve Zizic'in kafasında derin bir yara açılmasına sebep oldu.
MAÇA ÇIKTI VE YILDIZLAŞTI
Daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan başarılı basketbolcunun kafasına 6 dikiş atıldı. Buna rağmen Türk Telekom maçında parkeye çıkan Ante Zizic, 12 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle müsabakayı tamamladı.