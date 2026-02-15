Haberler

Milli judoculardan Slovenya'da 3 madalya

Güncelleme:
2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda Ayşenur Budak gümüş, Sıla Ersin ve İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı. Ayşenur Budak, finalde Brezilyalı rakibine yenildi.

Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda, milli sporculardan Ayşenur Budak gümüş, Sıla Ersin ile İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Ayşenur Budak, yarı finalde Hollandalı rakibi Pleuni Cornelisse'yi mağlup ederek finale çıktı.

Final müsabakasında Brezilyalı Sarah Souza'ya yenilen Ayşenur Budak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar 48 kiloda yarışan milli judocu Sıla Ersin; bronz madalya karşılaşmasında Hollandalı Vera Wandel'i yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda +100 kiloda mücadele eden İbrahim Tataroğlu da üçüncülük müsabakasında Kazak Zhantilek Nurtilepuly'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
