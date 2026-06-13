Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın yeni teknik direktörü oldu
Slovakya 1. Futbol Ligi ekibi Slovan Bratislava, eski futbolcu Yaya Toure ile 3 yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı.
Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı