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Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın yeni teknik direktörü oldu

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Slovakya 1. Futbol Ligi ekibi Slovan Bratislava, eski futbolcu Yaya Toure ile 3 yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı.

Slovakya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fildişi Sahilli teknik direktör, futbolculuk kariyerini 2020 yılında Çin'in QD Huanghai takımıyla sonlandırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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