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Pist Bisikleti Milli Takımı, Slovakya'da altın madalya kazandı

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Slovakya'daki Grand Prix Presov C1 yarışlarında Pist Bisikleti Milli Takımı, erkekler elit madison yarışında altın madalya kazandı.

Slovakya'da düzenlenen Grand Prix Presov C1 yarışlarında mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı, erkekler elit madison yarışında altın madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularından oluşan milli takım rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada, "Uluslararası arenada ay-yıldızlı formamızı başarıyla temsil eden sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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