Haberler

Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Kayserispor maçının ilk yarısında oyundan çıktı. Slovak oyuncu Skriniar, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak oyundan çıkma nedenini açıkladı.

 Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

SKRINIAR SON DURUMUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Milan Skriniar, devre arasında oyundan alındı. Slovak oyuncu, yayıncı kuruluştan Onur Çubukçu'ya açıklamalarda bulunarak sakatlığına dair son durumunu anlattı.

''BUNDAN DOLAYI DEVAM ETMEDİM''

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

