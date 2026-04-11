Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

SKRINIAR SON DURUMUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Milan Skriniar, devre arasında oyundan alındı. Slovak oyuncu, yayıncı kuruluştan Onur Çubukçu'ya açıklamalarda bulunarak sakatlığına dair son durumunu anlattı.

''BUNDAN DOLAYI DEVAM ETMEDİM''

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.