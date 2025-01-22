Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, transfer görüşmeleri yapmak için Slovak stoper Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiriyor. Skriniar'ın ismi uzun süre Galatasaray ile anıldı ancak Fenerbahçe transferi bitirdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.
BUGÜN GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.
KADROYA ALINMADI
İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu. Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor" ifadeleri yer aldı.