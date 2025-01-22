Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de

Süper Lig devi Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

BUGÜN GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

KADROYA ALINMADI

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu. Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor" ifadeleri yer aldı.