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Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, transfer görüşmeleri yapmak için Slovak stoper Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiriyor. Skriniar'ın ismi uzun süre Galatasaray ile anıldı ancak Fenerbahçe transferi bitirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

BUGÜN GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

KADROYA ALINMADI

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu. Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor" ifadeleri yer aldı.

Skriniar, Fenerbahçe'de

Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Milan Skriniar, Fenerbahçe'de
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHozan Avyuzen:

Galatasaray atar isim fener konar nede olsa Okan hocanın aklına ihtiyaçları var zavallıların…

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Haber YorumlarıMehmet D:

Galatasaray alacak olsa ruhunuz bile duymazdı :) Transfer calimini Galatasaray atmış :) Sizde çöp olacak kesin bu adam

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

VOVVVVVV ISTE BU FENERBAHCEM BENIMMM

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Haber YorumlarıIsa Karli:

yıllardır FB GSYA çalım atıyor sonuç 0000 elde var 0

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

gsliler yine kıskançlık peşinde ha FB de para var alır sizde uzaktan izlersiniz cinconlular

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Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Şimdi şampiyon mu oldu Fenerbahçe çok aciz bir kulüp on tane stoper var stoper alıyor sırf taraftar gazı almak için

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Haber Yorumlarısadece kadir:

fenerin 10 yıldır yapıp sonucunda yine kupanın sapını bile tutamıyor :))

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Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Bir Galatasaraylı olarak güzel çalım olmuş. Ama şahsen Pavlovic i alsaydı daha iyi olurdu. Hem genç hem daha ısırgan bur stoperdi. Hayırlı olsun

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Haber YorumlarıTugberk null:

Siz Galatasaray ı hep taklit edin sıkıntı yok nasılsa şampiyon hep biz oluyoruz sizin bi s...e yaradığınız yok zaten

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Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Bana sacma geliyo boyle haberler çalım vs. hangi kulup yaparsa yapsın. Milleti birbirine düşürmek için yok o onun elinden aldı vs vs manipulasyon yapılıyor. Ben transferin şekline değil oynadığındaki performansına bakarım. Gerisi yalan benim için.

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