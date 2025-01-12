Üye Girişi
Haberler
DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Skolyoz Hastalığını Yüzmeyle Geride Bırakan Tuna Turan Milli Takıma Hazırlanıyor

Skolyoz Hastalığını Yüzmeyle Geride Bırakan Tuna Turan Milli Takıma Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 15 yaşındaki Tuna Turan, skolyoz hastalığı nedeniyle başladığı yüzme sporunda Türkiye dereceleri elde etti. Milli takıma girmek için antrenmanlarına devam eden Tuna, yüzmenin sağlığına olan katkısını vurguladı.

Tekirdağ'da skolyoz hastalığı ve eklem ağrılarından kurtulmak için başladığı yüzmede Türkiye dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tuna Turan, milli takıma girmek için kulaç atıyor.

Skolyoz hastalığı bulunan Tuna Turan, hastalığına iyi geleceğini düşünmesi üzerine yüzmeye başladı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ile çalışmalara başlayan Tuna, zamanla eklem ağrılarından kurtulurken, skolyoz hastalığında da gerileme oldu.

Tuna, 3 yıl önce yüzme yarışlarına katılmaya başlayarak Türkiye şampiyonalarında ikincilik, üçüncülük ve bölge yarışlarında çok sayıda derece kazandı.

Son olarak geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 14 yaş kategorisinde 50 metre kelebek branşında ikinci olan Tuna Turan, nisan ayında milli takım seçmelerinde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tuna Turan, AA muhabirine, yüzmeye rahatsızlığından kurtulmak için başladığını söyledi.

Yüzmede daha güzel başarılara imza atmak istediğini ifade eden Tuna, "Ailem skolyozun azalması için yüzmeye başlatmıştı. Sonra ara verdim. Ardından arkadaşlarımın yarışlarda derece aldığını görünce heves edip tekrar başladım. İlk defa 11 yaşında Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Mersin'de, sonra Giresun, Trabzon'da derece elde ettim. Son olarak Gaziantep'te Türkiye ikincisi oldum. Yüzmeyle hem ağrılarım azaldı hem de şampiyonalarda önemli dereceler kazanma fırsatım oldu. Nisanda milli takıma girmek için çalışıyorum. Haftada 10 antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Antrenör Sinan Saygı da sporcusunun azimli ve çok çalışkan olduğunu dile getirdi.

Son katıldığı yarışta Türkiye ikincisi olan sporcusunun zamanla daha güzel dereceler kazanabileceğini belirten Saygı, "Tuna, yüzmeyle rahatsızlığının azalmasının ardından yarışlara katılmak istedi. Sıkı çalışmalarla yarışacak duruma geldi. Türkiye şampiyonalarında gümüş ve bronz madalya kazandı. Şimdi milli takım seçmeleri için yorulmadan çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Son Dakika Haberleri

Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.