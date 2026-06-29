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Antalya'da uluslararası karate şampiyonası yapılacak

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Shotokan Karate-Do Uluslararası Federasyonu (SKIF) tarafından düzenlenen 15. Dünya Şampiyonası, 9-15 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek. SKIF Baş Antrenörü Manabu Murakami ve Türkiye Temsilcisi Mikdat Kahraman, organizasyonun detaylarını açıkladı.

Shotokan Karate-Do Uluslararası Federasyonu (SKIF) tarafından düzenlenen 15. Dünya Şampiyonası, 9-15 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

SKIF Baş Antrenörü ve Uluslararası Direktörü Manabu Murakami, Belek Turizm Merkezi'nde organizasyonun düzenleneceği otelde incelemelerde bulundu.

Murakami, AA muhabirine, 1978'de kurulan federasyonun, 135 ülkede faaliyet gösterdiğini ve şimdiye kadar 14 dünya şampiyonası düzenlediğini söyledi.

Antalya'da kasım ayında yapılacak 15. şampiyonayı beklediklerini belirten Murakami, " Türkiye'de karate çok ciddi bir şekilde yapılıyor. Hem organizasyon hem de sporcular açısından başarı göstereceklerini düşünüyorum." dedi.

SKIF Türkiye Temsilcisi Mikdat Kahraman ise dünya şampiyonasına federasyona bağlı 135 ülkenden katılım olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Antalya'nın dünyanın en iyi organizasyonlarına sahne olduğunu dile getiren Kahraman, "Şampiyonanın çok renkli ve güzel geçeceğini düşünüyoruz. Bu şampiyona Türkiye'de ilk kez yapılacak. Ev sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Hem organizasyon hem de sporcu bazında umarım en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Takımımız ve sporcularımızla hazırlıklarımız sürüyor. Değişik bir sistemde dövüşecekleri için onların eğitimi ve maça hazırlanmaları için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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