Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Kasımpaşa karşısında pozisyon yakaladıklarını fakat gole çevirmedikleri için mağlup olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, "Ekip olarak yeni geldik. Yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikte oynayan takımda bazı değişiklikler yaptık. Milli takımlarda bulunan 8 oyuncumuz, hafta içi aramıza geç katıldı. Bu durum da biraz birlikte çalışmamızı etkiledi. Geriden oyun kurma opsiyonlarımızı çalıştığımız gibi bazı anlarda gösterebildik fakat oyunun geneline yayamadık. Oyunun iki alanında da mücadelemiz vardı. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik bugün galibiyetle dönebilirdik. Deplasmanda ki 1 puan da belki bizim için değerli olacaktı. Fakat son dakikalarda yediğimiz gol sonrası mağlup olduk. Önümüzdeki haftalarda oynayacağımız maçlar için de oyunumuzu geliştirebileceğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı