Sivrihisar'da 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri' düzenlendi

Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri', Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen 60 paraşüt sporcusunu bir araya getirdi. Sporcular, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki uçaktan atlayarak gökyüzünü renklendirdi. 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem, Halit Öner ve Müjdat Süzen de atlayış yapanlar arasında yer aldı.