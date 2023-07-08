Sivrihisar'da 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri' düzenlendi
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Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri', Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen 60 paraşüt sporcusunu bir araya getirdi. Sporcular, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki uçaktan atlayarak gökyüzünü renklendirdi. 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem, Halit Öner ve Müjdat Süzen de atlayış yapanlar arasında yer aldı.
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 'Skydiving Fest-Paraşüt Günleri', bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki uçaktan atlayan 60 sporcu, gökyüzünü renklendirdi. Yaklaşık 50 yıldır paraşüt sporcusu olan Ömer Erdem (72), Halit Öner (71) ve Müjdat Süzen (73) de sporcular arasında yer aldı. Ömer Erdem, paraşütle atlamanın büyük tutku olduğunu söyledi.
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