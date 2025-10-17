Sivrice'de Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi Kapsamında Futbol Maçı Düzenlendi

Sivrice ilçesinde devam eden "Hazarbaba'da Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında öğrenciler ve veliler futbol maçı yaptı.

Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Hazarbaba'da Spor ve Sağlıklı Yaşam Projesi sürüyor. Proje çerçevesinde birçok program düzenlenirken ekim ayında Aile Yılı'na dikkat çekilerek anlamlı bir etkinlik yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, velileri, öğretmen ve şube müdürlerinin katılımıyla futbol maçı yapıldı. Başlama vuruşunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir'in yaptığı karşılaşmada dostluk hakim oldu. Aileleri ve öğretmenleriyle top oynayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Karşılaşma, renkli anlara sahne oldu. - ELAZIĞ