Siverek Ortaokulu, Futsal Turnuvası'nda İl Birincisi Oldu

Şanlıurfa'da düzenlenen Salon Futbolu (Futsal) Minikler Kategorisi Turnuvası'nda, Siverek Ortaokulu il birincisi oldu.

Merkez il ve ilçelerden çok sayıda takımın katıldığı turnuvada, rakiplerini geride bırakan Siverek Ortaokulu, finaldeki başarılı oyunuyla şampiyonluk kupasını ilçeye kazandırdı. Turnuva sonunda kupa ve başarı belgelerini alan öğrenciler, hem ailelerine hem de ilçeye büyük gurur yaşattı.

Başarıyı değerlendiren Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: Kapanoğlu mesajında, "Siverek Ortaokulu öğrencilerimizin Şanlıurfa il birinciliği bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen değerli öğretmenlerimize, okul idaremize ve elbette ki azimle mücadele eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Eğitim sadece akademik başarıyla sınırlı değildir; spor, sanat ve kültürel faaliyetler de öğrencilerimizin gelişiminde önemli yer tutar. Bu vesileyle tüm okullarımıza spora verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA