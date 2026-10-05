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Sivassporlu Mert Çelik, Pendikspor maçı öncesi birlik mesajı verdi

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Sivassporlu Mert Çelik, Pendikspor maçı öncesi birlik mesajı verdi
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Sivassporlu Mert Çelik, Pendikspor maçı öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yaparak taraftarları maça davet etti. Milli ara sonrası Gençlerbirliği ile yapılan hazırlık maçının eksikleri gidermeye katkı sağladığını belirten Çelik, Pendikspor'u yenmek istediklerini söyledi.

Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Mert Çelik, Pendikspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda takım olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor'un genç defans oyuncusu Mert Çelik, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu Çelik, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyerek, "Öncelikle milli arayı iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Eksik olduğumuz tarafları çok çalıştık. Hazırlık maçı yaptık Gençlerbirliği ile. Bu eksiklerimizi gidermek adına iyi bir test oldu bizim için. İyi bir test dönemi geçirdik, iyi çalıştık. İnşallah da Pendik maçında da eksiklerimizi tam giderip o maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, "Sivasspor'da hedefin nedir?" şeklindeki sorusuna Çelik, "Benim hedefim öncelikle her maç bir önceki maçtan daha iyi olabilmek. Bunun için çok çalışıyorum. Farklı mevkilerde oynadım burada, ama hiç benim için herhangi bir problem yok. Çünkü ben her zaman en iyi Mert'i sahada göstermeye çalışıyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim, Sivasspor'a layık olmaya devam edeceğim. Ben geçen seneden beri buradayım. Benim gördüğüm tek bir şey var; biz birlik olduğumuz zaman, beraber bir şeyleri başarmaya çalıştığımız zaman bizim önümüzde herhangi bir güç duramaz. İnşallah taraftarlarımızı ben yine davet ediyorum Pendik maçına da ve bundan sonraki bütün iç saha maçlarına da. İnşallah hep beraber daha başarılı, daha geleceğe umutla, güzel bir zamanlar geçiririz" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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