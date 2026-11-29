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Sivasspor'da yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından kriz saha içine yansıdı. Futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sivasspor'da ekonomik sorunlar gündemdeki yerini korurken, kulüpte yaşanan ödeme sıkıntıları yeni bir krizi beraberinde getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Edinilen bilgilere göre Türk ve yabancı futbolcular, uzun süredir devam eden ödeme sorunlarına tepki göstererek bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Kulüp personelinin de yaşanan süreçte futbolculara destek verdiği öğrenildi.

Kulüpte bir süredir devam eden ekonomik sıkıntıların antrenman boykotuna dönüştüğü yönündeki iddialar, Sivasspor'da krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Sivasspor Kulübü yönetiminden konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı