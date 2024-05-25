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Sivassporlu Fode Koita, Kayserispor maçında attığı golle gol sayısını 9'a çıkardı

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Sivassporlu futbolcu Fode Koita, Kayserispor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti. Koita'nın golü takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sivassporlu futbolcu Fode Koita, Kayserispor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de Fode Koita'dan geldi. Maçın 9. dakikasında Murat Paluli'nin pasıyla topla buluşan Koita, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu golün ardından arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9'a çıkardı. Koita 9 golün 1'ini Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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