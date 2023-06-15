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Sivasspor Yönetim Kurulu Üyeleri Veda Yemeğinde Buluştu

Sivasspor Yönetim Kurulu Üyeleri Veda Yemeğinde Buluştu

Spor Haberleri

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni yönetim kurulunda görev almayacak yönetim kurulu üyeleriyle veda yemeğinde bir araya geldi. Uzun yıllar boyunca Sivasspor'a uyum içinde büyük hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Mecnun Otyakmaz, tüm yönetim kurulu üyelerine emekleri için teşekkür etti.

DG Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, uzun yıllardır birlikte görev yaptığı yönetim kurulu son kez bir araya geldi.

Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirecek olağan genel kurulda yeni yönetim kurulunda görev almayacak yönetim kurulu üyeleriyle veda yemeğinde bir araya geldi.

Uzun yıllar boyunca Sivasspor'a uyum içinde büyük hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Mecnun Otyakmaz, tüm yönetim kurulu üyelerine emekleri için teşekkür etti.

Veda yemeğinde Sivas'ta görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri de yer aldı.

Sohbet havasında geçen yemekte, medya temsilleri merak ettikleri soruları Başkan Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerine sordu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mecnun Otyakmaz Sivasspor Spor Haberler

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