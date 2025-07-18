Sivasspor, Yeni Sezon İçin Dört Transfer Gerçekleştirdi

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor ; Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile anlaşma sağladı.

ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdüren Sivasspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu çerçevede Sarıyer'den stoper Çağlar Menderes, Aksarayspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Çakmak, Bandırmaspor'dan stoper Mert Çelik ve Somaspor'dan ön libero Kamil Fidan ile anlaşma sağladı. Daha önce Adanaspor'dan kadroya dahil edilen Feyzi Yıldırım ile birlikte, 4 yeni transfer Bolu kamp kadrosuna dahil oldu.

ÇAĞLAYAN MENDERES

9 Haziran 1999'da Aydın'da dünyaya gelen Çağlayan Menderes, stoper mevkiinde görev yapıyor. Futbola Aydınspor 1923'te başlayan Menderes; Etimesgut Belediyespor, Erzin Belediyespor, Muğlaspor, Sakaryaspor ve son olarak Sarıyer formaları giydi. Kariyerine 192 maça çıkan sporcu 9 gol kaydetti.

AHMET ÇAKMAK

7 Haziran 1999'da İstanbul'da doğan Ahmet Çakmak, ofansif orta saha pozisyonunda görev alıyor. Kariyerinde Edirnespor, Sancaktepe FK, 1461 Trabzon, Serik Belediyespor, Muş 1984 Muşspor ve 68 Aksarayspor formaları giyen Ahmet, bugüne kadar 167 maçta 34 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.

MERT ÇELİK

10 Haziran 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Çelik, stoper mevkiinde forma giyiyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Mert; Başakşehir, Kırşehir Belediyespor, Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü ve Sebail FK'nın yanı sıra Bandırmaspor'da oynadı. Kariyerinde 120 maçta 3 gol kaydeden Mert Çelik, ayrıca Azerbaycan A Milli Takımı'nda da 1 kez görev aldı.

KAMİL FİDAN

29 Aralık 2002 İstanbul doğumlu olan Kamil Fidan merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Futbola Mecidiyeköy'de başlayan sporcu daha sonra Hendek Spor ve son olarak da Somaspor'da forma giydi.