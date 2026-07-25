Haberler

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla tamamladı.

Sivasspor kamp programı kapsamında yarın Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı

Tutuklanan eski Vali'nin eşi kritik sorulara yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra tabancayla öldürdü

Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra kurşun yağdırdı
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti