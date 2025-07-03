Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının dördüncü gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

Orta saha oyuncusu Charis Charisis de Sivas'a gelerek yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un kampına katıldı.

Kulüp başkanı Gökhan Karagöl de antrenman öncesi futbolcularla sahada selamlaşarak yeni sezon için başarı diledi.