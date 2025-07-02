Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Sivas'ta devam eden kampının üçüncü gününde sabah saatlerinde fitness ve saha çalışması yaptı. Antrenman, teknik ekibin yönetiminde yapılırken, futbolcular koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın üçüncü gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.

Günün ilk çalışmasına fitness salonunda gerçekleştiren Sivasspor, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Sivasspor, günün ikinci antremanını saat 17.00'de yapacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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