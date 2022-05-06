Sivasspor yarın ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak
AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 12. sırada bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.
AA / Halife Yalçınkaya - Spor