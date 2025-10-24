Haberler

Sivasspor Yardımcı Antrenörü'nden Korkmaz İstifası Hakkında Açıklama

Sivasspor Yardımcı Antrenörü'nden Korkmaz İstifası Hakkında Açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş, Hatayspor ile berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa etmeyeceğini belirtti.

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa etmeyeceğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Yardımcı Antrenör Ömer Ateş, değerlendirmelerde bulundu. Ateş, "Maça talihsiz bir golle başladık. Beklemiyorduk böyle bir gol. İlk yarı süre gelen 6 maçlık üretkenlikte sıkıntımız vardı. İlk yarı baskılı oynadık ama çok fazla etkili değildik. İkinci yarı biraz daha üretken olduk. Talihsiz bir penaltı pozisyonu oldu. Sonradan oyuna giren oyuncuların performansı gayet iyiydi. Kazanamadığımız için üzgünüz" dedi.

Bir gazetecinin, "Osman Zeki Korkmaz ile görüşme sağladınız mı, istifa düşüncesi var mı?" şeklinde sorusuna Ateş, "Bu konuyla alakası bir şey söyleyemem ama maçtan sonra görüşmemiz olmadı. Şu an gündemimizde istifa yok" diye cevap verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

EuroLegue'deki Türk derbisinde kazanan belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.