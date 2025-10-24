Sivasspor Yardımcı Antrenörü'nden Korkmaz İstifası Hakkında Açıklama

Özbelsan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa etmeyeceğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Yardımcı Antrenör Ömer Ateş, değerlendirmelerde bulundu. Ateş, "Maça talihsiz bir golle başladık. Beklemiyorduk böyle bir gol. İlk yarı süre gelen 6 maçlık üretkenlikte sıkıntımız vardı. İlk yarı baskılı oynadık ama çok fazla etkili değildik. İkinci yarı biraz daha üretken olduk. Talihsiz bir penaltı pozisyonu oldu. Sonradan oyuna giren oyuncuların performansı gayet iyiydi. Kazanamadığımız için üzgünüz" dedi.

Bir gazetecinin, "Osman Zeki Korkmaz ile görüşme sağladınız mı, istifa düşüncesi var mı?" şeklinde sorusuna Ateş, "Bu konuyla alakası bir şey söyleyemem ama maçtan sonra görüşmemiz olmadı. Şu an gündemimizde istifa yok" diye cevap verdi. - SİVAS