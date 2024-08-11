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Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca, penaltı noktasının sağında olan Bardhi'ye pası verdi. Bardhi'nin gelişine vuruşunu vuruşunda top auta çıktı.

61. dakikada Murat Paluli son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Uğur Çiftçi'nin şutu üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Azizbek'in şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 90), Emirhan Başyiğit, Charisis (Ziya Erdal dk. 90), Emrah Başsan (Meniq dk. 69), Pritchard (Bekir Turaç Böke dk. 82), Noah, Manaj, Azizbek (Poungouras dk. 82)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Gökay, Mehmet Talha Şeker, Eymen Yurdcu, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Visca, Bardhi (Enis Destan dk. 87), Hassan, Savic (Mendy dk. 46), Denswil, Okay Yokuşlu (Lundstram dk. 62), Cihan Çanak (Nwakaeme dk. 62), Dragus (Ozan Tufan dk. 76), Malheiro

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Evren Eren Elmalı, Umut Güneş, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Azizbek (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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