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Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.