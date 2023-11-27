Üye Girişi
Haberler

Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

- Trendyol Süper Lig : E.Y. Sivasspor : 3 - Trabzonspor : 3 (Maç sonucu)

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Manaj'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Visca sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Onuachu'nun kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada orta sahada topla buluşan Manaj, ceza sahası gerisine kadar topu sürdü. Uzun şutunda topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 3-2

71. dakikada Burak Kapacak ceza alanı içerisinde kaleyi hedef aldı, sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topu kontrol etmeyi başardı.

77. dakikada Enis Destan ceza alanı sol çaprazından topu Trezeguet'e gönderdi. Trezeguet'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Kalkan ofsayt bayrağına rağmen maçın hakemi Volkan Bayarslan VAR kontrolü sonrası golü geçerli saydı. 3-3

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak (Kvet dk. 90), Burak Kapacak (Geouveia dk. 77), Charisis, Saiz (Hakan Arslan dk. 77), Emrah Başsan (N'jie dk.90), Manaj

Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Keita, Poungouras, Ziya Erdal, Marut Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Rayyan (Trezeguet dk. 40), Denswil, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Pepe, Abdulkadir Ömür (Enis Destan dk. 74), Visca (Enis Bardhi dk. 74), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Larsen, Umut Güneş, Benkovic, Teklic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Saiz (dk.4), Manaj (dk.20 ve 67) (Sivasspor), Pepe (dk. 39), Onuachu (dk. 45), Trezeguet (dk.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Emrah Başsan Trabzonspor Sivasspor Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title