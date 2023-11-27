Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
- Trendyol Süper Lig : E.Y. Sivasspor : 3 - Trabzonspor : 3 (Maç sonucu)
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında E.Y. Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Manaj'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
60. dakikada Visca sağ kanattan ceza alanı içerisine ortaladı. Onuachu'nun kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.
67. dakikada orta sahada topla buluşan Manaj, ceza sahası gerisine kadar topu sürdü. Uzun şutunda topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 3-2
71. dakikada Burak Kapacak ceza alanı içerisinde kaleyi hedef aldı, sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe topu kontrol etmeyi başardı.
77. dakikada Enis Destan ceza alanı sol çaprazından topu Trezeguet'e gönderdi. Trezeguet'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Kalkan ofsayt bayrağına rağmen maçın hakemi Volkan Bayarslan VAR kontrolü sonrası golü geçerli saydı. 3-3
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak (Kvet dk. 90), Burak Kapacak (Geouveia dk. 77), Charisis, Saiz (Hakan Arslan dk. 77), Emrah Başsan (N'jie dk.90), Manaj
Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Keita, Poungouras, Ziya Erdal, Marut Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Rayyan (Trezeguet dk. 40), Denswil, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Pepe, Abdulkadir Ömür (Enis Destan dk. 74), Visca (Enis Bardhi dk. 74), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Larsen, Umut Güneş, Benkovic, Teklic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Saiz (dk.4), Manaj (dk.20 ve 67) (Sivasspor), Pepe (dk. 39), Onuachu (dk. 45), Trezeguet (dk.