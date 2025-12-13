Haberler

Sivasspor, Çorum FK ile 1-1 Berabere Kaldı

Sivasspor, Çorum FK ile 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Sivasspor, ligin 17. haftasında Çorum FK ile karşılaştı. Maçta ilk yarıda iki takım da birer gol buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran

SİVASSPOR: Göktuğ - Appindangoye, Okan, Emirhan, Murat, Özkan, Charisis, Uğur, Kamil (Dk. 77 Aly Malle), Ethemi (Dk. 85 Mehmet Feyzi), Bekir Böke (Dk.67 Avramovski)

ÇORUM FK: Sehic - Caner, Cemali, Attamah, Erkan, Ferhat, Atakan (Dk. 70 Kerem), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Semih), Pedrinho (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Eze (Dk. 70 Oğulcan)

GOLLER: Dk. 9 Ethemi ( Sivasspor ) - Dk. 22 Eze (P) (Çorum FK)

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 17'nci haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Çorum FK'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Sivasspor puanını 21'e, Çorum FK ise 29'a çıkardı.

9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Murat topu ceza sahası içerisine ortaladı. Ethemi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

21'inci dakikada gelişen Çorum FK atağında ceza sahası içerisine giren Yusuf, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

22'inci dakikada penaltıyı kullanan Eze'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde Bekir topa istediği gibi dokunamadı.

Charisis, önünde bulduğu topa bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğe de çarparak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
