Haberler

Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Özbelsan Sivasspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak 4 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Ligde 38 puanla 13. sırada bulunan Sivasspor, önümüzdeki hafta Hatayspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezonun 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmada mağlup olmadı.

Sivasspor, ligin 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3, 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken 27. haftada sahasında Sakaryaspor'u 4-1, 28. haftada da deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligin 29. haftasında dün sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 29 haftalık periyotta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 38 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 30. haftasında 11 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı