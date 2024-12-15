Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan
Sivasspor, Bülent Uygun ile yollarını ayırmasının ardından Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Erdoğan, yarın Sivas'a gelerek sözleşme imzalayacak.
Sivasspor'da Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yönetim Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile prensip prensip anlaşmasına vardı.
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan'dan olumlu cevap aldı. Erdoğan, önümüzdeki günlerde kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.
Sivasspor ile anlaşan Ömer Erdoğan'ın yarın Sivas'a geleceği de öğrenildi.
Erdoğan son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı. - SİVAS