Sivasspor'un Yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan

Sivasspor'da Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yönetim Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile prensip prensip anlaşmasına vardı.

Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan'dan olumlu cevap aldı. Erdoğan, önümüzdeki günlerde kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.

Sivasspor ile anlaşan Ömer Erdoğan'ın yarın Sivas'a geleceği de öğrenildi.

Erdoğan son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı. - SİVAS