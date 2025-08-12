Sivasspor'un Teknik Direktörü Korkmaz'dan Güçlü Mesaj

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Hep beraber, omuz omuza vererek büyük bir enerji ile buradan çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Korkmaz, ilk deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle döndüklerini anımsatarak, genel itibarıyla kimseyi mutlu etmeyen bir sonuç ve performans sergilediklerini söyledi.

Deplasmanda iki forvetlerini de oynatamadıklarını belirten Korkmaz, "Bekir Böke, maçtan önce ısınma sırasında ağrılarının artması nedeniyle forma giyemedi. Badji'yi de riske edemedik. Emre Gökay ve Luan Campos'u da deplasmana götüremedik. Hücum oyuncularımızı götüremediğimiz bir maç oynadık. Bu da sahadaki oyuna yansıdı ve hücum anlamında kısır bir oyun ortaya çıktı." diye konuştu.

Zor bir sezon olacağından lig başlamadan önce bahsettiğini anımsatan Korkmaz, şunları kaydetti:

" Sivasspor'u çok seven ve onu layık olduğu yerde görmek isteyen taraftarlarımızca bazı tepkilere yol açmıştı. Aslında bunun farkındayım ama gerçeği görmek zorundayız, zor bir sene olacak. Yeni yönetim kurulumuz elini taşın altına koydu ve gece gündüz uğraş veriyor. Kulübü hem mali hem de sportif anlamda düzlüğe çıkartmak için mücadelemiz devam ediyor. Bu süreçte beraber zorluk yaşayacağız, sıkıntı çekeceğiz ama sezon sonunda bu sıkıntısını çektiğimiz sürecin keyfini de hep beraber yaşayacağız. Hep beraber, omuz omuza vererek büyük bir enerji ile buradan çıkacağımıza inanıyorum."

" Sivasspor'da sezon sonuna kadar isim değil, performans oynayacak"

Korkmaz, ligi yıllarca yaşamış bir teknik adam olduğunu anlattı.

Bu kulübü ve sinerjisini, neler yapabileceklerimi bildiğini vurgulayan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekip olarak ve futbolcularla birlikte bu lig 3-4 kez başlar. 1. Lig sezonu, ilk haftasıyla başlamaz, 6-7. haftada bir daha başlar, ilk yarının ortalarına doğru bir daha başlar, devre arasında bir daha başlar. O yüzden sıkıntı yok, sakin olalım. Bundan sonra atacağımız adımlarla kadroyu sağlam temellere oturtalım. Daha sonra işin devamı çorap söküğü gibi gelecektir. Erzurum'dan iyi bir skorla dönsek de 11'ini yorumlayan bir teknik adamım. Maç kazanan takım bozulmaz anlayışına uyan bir teknik adam değilim. Futbolcudan istediğimi alamazsam onu değiştirebilirim, kaybetse bile aynı oyuncuyla devam edebilirim. Sivasspor'da sezon sonuna kadar isim değil, performans oynayacak. Bundan sonra da bunu net bir şekilde göreceksiniz."

Ligin ikinci haftasında Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.