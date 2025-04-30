Sivasspor'un Jan Bieganski'si Ameliyat Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da orta saha oyuncusu Jan Biegaski ameliyat edildi.

Kulüpten futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.