Sivasspor'un Hedefi Puanları Toplamak

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim bütün amacımız ilk yarı bitene kadarki pozisyonda alabileceğimiz kadar puanları alıp, devre arasında yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır bir halde girmek" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana; futbolcular düz koşu ile başladı. Daha sonra kırmızı beyazlı ekip dar alanda pas çalışması ve taktik idman yaptı. Antrenman öncesi teknik direktör Mehmet Altıparmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak 1-0 kazandıkları Boluspor maçını değerlendiren Altıparmak, "Bizim için çok önemli bir haftaydı. Bolu maçı bizim hedeflerimiz doğrultusundaki en önemli karşılaşmalardan biriydi. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Rakibimizin iyi yönlerini, kötü yönlerini iyi çalışmıştık. Ama önemli olan bir tek şey vardı, kazanmaktı. Özellikle şu devre arasına kadarki programda iyi oynamak ama çok da puan almak istiyoruz. Bu anlamda çok önemliydi. İnanılmaz mücadele ettik. Maçın başından sonuna kadar oynayacağımızı istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. Önemli olan bir üç puanı maçın bitiminde nihayet aldık. Play-off potasıyla puan farkını 5'e indirdik. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

'GENÇLERLE MAÇA ÇIKACAĞIZ'

Türkiye Kupası 4 Tur'unda oynanacak Aliağa Futbol Kulübü maçına ilişkin de konuşan Altıparmak, "Kupa maçında oynamayan oyuncularımızı ve altyapıdan gelen oyuncularımızı da mümkün olduğunca oynatmaya çalışacağız. Çok zorlu bir virajdayız. Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Alttan gelen oyuncular için de çok iyi bir imkan olacak kupa maçı. İkisini harmanlayacağız. Amacımız tabii ki kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Ama oyuncuların performansı bizim için daha önemli" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Altıparmak, hafta sonu ligde oynayacakları İstanbulspor maçının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu oynayacağımız bir İstanbulspor maçı var. Çok önemli maçlardan bir tanesi. Boluspor maçı kadar önemli. Bu maçın önemini daha da arttırmak istiyorsak inşallah İstanbulspor maçını da kazanıp önce bir an önce hem rahatlayıp hem de yukarıdaki kısa vadedeki hedeflerimize çok çabuk ulaşmış olacağız. Sonrasında ilk yarının bitimine iki haftalık bir periyot kalacak. Bizim bütün amacımız ilk yarı bitene kadarki pozisyonda alabileceğimiz kadar puanları alıp devre arasını da inşallah yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır bir halde girmek istiyoruz. Bütün maçlarımız çok önemli. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah hafta sonu da kazanıp yukarıdaki yerimizi almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.