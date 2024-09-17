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Sivasspor'un Hedefi Konyaspor Maçında Galibiyet

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Teknik direktör Bülent Uygun, Konyaspor ile zor bir deplasman maçına çıkacaklarını ancak kazanma odaklı olduklarını vurguladı. Yeni transfer Garry Rodrigues de takıma katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligin 6. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Uygun, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda ligde çok kaliteli isimlerin teknik direktörlüğe soyunduğunu belirtti.

Saha kenarında yeni bir jenerasyonun görev aldığını aktaran Uygun, "Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici." dedi.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Konyaspor taraftarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Sivasspor olarak her zamanki gibi kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Sakatlıklar ve cezalı olan futbolcular nedeniyle maç bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz."

Rodrigues: "Güzel bir sezon geçirmek istiyorum"

Sivaspor'un yeni transferi Garry Rodrigues ise kırmızı-beyazlı formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Takım için elinden geleni yapma gayretinde olacağını belirten Rodrigues, "Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca takıma katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatan Rodrigues, "Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar, beni çok sıcak karşıladılar. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

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