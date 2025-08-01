Sivasspor'un Genç Yıldızı Emirhan Başyiğit'in Sözleşmesi Uzatıldı
Sivasspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki oyuncu Emirhan Başyiğit, kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı da katıldı.
Sivasspor altyapısında yetişen genç oyuncu Emirhan Başyiğit'in sözleşmesi, 2028 yılına kadar uzatıldı.
20 yaşındaki oyuncu, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini 2028 yılına kadar kulübe bağlayan yeni sözleşmeye imza attı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor