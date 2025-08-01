Sivasspor'un Genç Yıldızı Emirhan Başyiğit'in Sözleşmesi Uzatıldı

Sivasspor'un Genç Yıldızı Emirhan Başyiğit'in Sözleşmesi Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki oyuncu Emirhan Başyiğit, kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı da katıldı.

Sivasspor altyapısında yetişen genç oyuncu Emirhan Başyiğit'in sözleşmesi, 2028 yılına kadar uzatıldı.

20 yaşındaki oyuncu, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini 2028 yılına kadar kulübe bağlayan yeni sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Şekersiz' ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme

Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar! Raflardan kalkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.