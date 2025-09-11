Haberler

Sivasspor'un Genç Yetenekleri Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Sivasspor Futbol Akademisi'nde yetişen 3 genç yetenek, A takım yolunda profesyonel sözleşmeye imza atarak önemli bir adım attı. Yusuf Çağlar Kefkir, Yılmaz Çin ve Savaş Ala, altyapıda gösterdikleri performansla kulüple resmi sözleşme imzaladılar.

Özbelsan Sivasspor, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Sivasspor Futbol Akademisi'nde yetişen 3 genç yetenek, profesyonel sözleşmeye imza atarak A takım yolunda önemli bir adım attı.

2006 doğumlu Yusuf Çağlar Kefkir, 2008 doğumlu Yılmaz Çin ve 2007 doğumlu Savaş Ala, altyapıda gösterdikleri başarılı performansların ardından kulüple resmi sözleşmeye imza attılar.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bayraktar da hazır bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
