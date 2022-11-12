Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor! Ümraniye engelini de geçemediler

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Sivasspor, bu sonuçla 11 puana yükseldi. Ümraniyespor ise puanını 7 yaptı.

Sivasspor ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 14. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SİVAS'TA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini 31. dakikada Mustapha Yatabare ve 59. dakikada Clinton N'Jie kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 27. dakikada Durel Avounou ile 82. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic'ten geldi.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Sivasspor, Süper Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Yiğidolar puanını 11 yaptı. Ümraniyespor ise 2-2'lik sonucun ardından 7 puana yükseldi.