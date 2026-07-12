Haberler

Ziya Erdal yeniden Sivasspor'da

Ziya Erdal yeniden Sivasspor'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor tarihinin en çok forma giyen futbolcusu ve unutulmaz kaptanlarından Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı kulübe teknik ekipte görev alarak döndü.

Sivas spor tarihinin en çok forma giyen futbolcusu ve unutulmaz kaptanlarından Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı kulübe bu kez teknik ekipte görev alarak döndü.

Futbolculuk kariyeri boyunca Sivas spor formasıyla önemli başarılara imza atan ve taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ziya Erdal, aktif futbol yaşantısının ardından yeniden kulübüne döndü. Kulübün yeni sezon yapılanması kapsamında teknik ekipte görev alacak Erdal, bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle takıma katkı sunacak.

Sivas spor camiasının sembol isimleri arasında yer alan Ziya Erdal'ın göreve başlaması taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı