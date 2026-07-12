Ziya Erdal yeniden Sivasspor'da

Sivas spor tarihinin en çok forma giyen futbolcusu ve unutulmaz kaptanlarından Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı kulübe bu kez teknik ekipte görev alarak döndü.

Futbolculuk kariyeri boyunca Sivas spor formasıyla önemli başarılara imza atan ve taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ziya Erdal, aktif futbol yaşantısının ardından yeniden kulübüne döndü. Kulübün yeni sezon yapılanması kapsamında teknik ekipte görev alacak Erdal, bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle takıma katkı sunacak.

Sivas spor camiasının sembol isimleri arasında yer alan Ziya Erdal'ın göreve başlaması taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı