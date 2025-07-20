Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Bolu'daki kampında antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmaları ve topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda yapılan topa sahip olma organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor, kamp programı doğrultusunda bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor