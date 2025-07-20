Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Bolu'daki kampında antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmaları ve topa sahip olma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda yapılan topa sahip olma organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, kamp programı doğrultusunda bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

CHP'nin acı günü! Eski milletvekili hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.