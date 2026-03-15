Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 Ümraniyespor: 0
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 45. dakikada Glumac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat Paluli'nin ceza sahasına ilerleyip dar açıdan ortaya çevirmek istediği top, Ümraniyespor savunmasında Glumac'tan sekerek ağlara gitti. 1-0
50. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Cihat Çelik (Kerem Atakan Kesgin dk. 80), Charisis (Avramovski dk. 65), Emre Gökay (Malle dk. 65), Kamil Fidan, Ethemi, Manaj (Bekir Böke dk. 7)
Yedekler: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Badji, Feyzi Yıldırım, Savaş Ala
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Hoti (Serkan Göksü dk. 59), Djokanpvic (Kubilay Aktaş dk. 75), Bardhi (Yusuf Şaş dk. 75), Benny, Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Kosoko dk. 59)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Atalay Babacan, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Goller: Glumac (dk. 45 k.k.) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kamil Fidan, Yusuf Cihat Çelik, Uğur Çiftçi, Bekir Turaç Böke, Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor) - SİVAS