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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 1-0 kazandığı Fatih Karagümrük maçının ardından 3 gün izin yapan Sivasspor, gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yenileme çalışmasıyla başladı. Antrenman pas çalışmaları ile sona erdi.

Hastalığı geçen Caner Osmanpaşa da kırmızı-beyazlı takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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